Возвращение России в ПАСЕ: как голосовали страны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы накануне одобрил изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ 118 голосами до 62-х. На сайте ПАСЕ позже обнародовали полный список голосования депутатов, передает УНН.
Так, согласно результатам голосования, возвращение России жаждут 2 депутата из Андорры, 2 — с Армении, 5 депутатов из Австрии, 6 — из Азербайджана, 2 — из Бельгии, 4 швейцарских депутаты, 2 киприота, 2 депутата из Чехии, 11 представителей ФРГ, 1 — из Дании, вся делегация Испании в составе 5 человек, 2 депутата из Финляндии, все 16 депутатов от Франции, 2 депутата из Хорватии, 1 — из Ирландии, 2 из Исландии, 12 голосов поступило от Италии, 1 — из Лихтенштейна, 2 — от Молдовы, от Нидерландов поддержало решение 5 депутатов, 5 — от Норвегии, “за” голосовал 1 поляк, 3 депутата Португалии, 1 — из Румынии, 5 из Сербии, 1 швед, 3 депутата Словакии, 2 — Сан-Марино.
Кроме того, изменения в регламенте ПАСЕ поддержали 10 депутатов из Турции и 2 — из Британии.
“Против” накануне проголосовала вся делегация Украины (11 человек), вся Литва (4 человека) и Латвия (3 человека) в ПАСЕ. Кроме того, с изменениями не согласилась вся делегация Грузии (5 человек), Эстонии (3 человека), а также почти полный состав делегации из Швеции (4 человека), Польши (9 человек) и более половины делегации Великобритании (8 человек).
Также “против” проголосовал 1 депутат из Армении, 1 из Швейцарии, 1 из Чехии, 2 — из Германии, 1 — из Дании, 2 — из Финляндии, 1 — из Хорватии, 1 — из Лихтенштейна, 1 — из Молдовы, 2 — из Нидерландов, 1 из Румынии и 1 — из Словакии.
Как сообщал УНН, МИД Украины считает, что принятая ПАСЕ резолюция “Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования” недопустима уступкой Российской Федерации, с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы.