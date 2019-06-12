Возврат и очередная травма Дюранта: "ГСВ" уменьшил отставание в серии финала НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Канадский БК "Торонто Рэпторс" принял пятый поединок финальной серии НБА против действующих обладателей титула "Голден Стэйт Уорриорз", передает корреспондент УНН.
Первый матч в финальной серии после возвращения от травмы проводил самый результативный игрок "воинов" Кевин Дюрант. И сразу два дальних попадания от форварда вывели гостей вперед 11:6. Однако на старте второго промежутка Дюрант получил повреждения ноги и покинул паркет до конца матча.
В дальнейшем матч отмечался рывками коллективов. За несколько минут до конца встречи канадцы впервые за долгое время вышли вперед - 103:97, но три подряд забитых трехочковых позволили гостям праздновать выигрыш 106:105.
Отметим, что счет в серии стал 3:2 в пользу "Рэпторс". Следующая игра пройдет на паркете "Уорриорз".