Повернення і чергова травма Дюранта: "ГСВ" зменшив відставання у серії фіналу НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Канадський БК "Торонто Репторс" прийняв п'ятий поєдинок фінальної серії НБА проти чинних володарів титулу "Голден Стейт Ворріорс", передає кореспондент УНН.
Перший матч у фінальній серії після повернення від травми проводив найрезультативніший гравець "воїнів" Кевін Дюрант. І одразу два дальні влучання від форварда вивели гостей вперед 11:6. Однак на старті другого проміжку Дюрант отримав пошкодження ноги та покинув паркет до кінця матчу.
Надалі матч відзначався ривками колективів. За кілька хвилин до кінця зустрічі канадці вперше за довгий час вийшли вперед – 103:97, але три поспіль забитих триочкових дозволили гостям святкувати виграш 106:105.
Відзначимо, що рахунок у серії став 3:2 на користь "Репторс". Наступна гра пройде на паркеті "Ворріорс".