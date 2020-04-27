"Возвращение футбола": в УАФ назвали условия возобновления сезона

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оценил вероятность восстановления сезона в обозримом будущем. По его словам, все будет зависеть от позиции государства по карантину и пандемии коронавируса. Об этом руководитель УАФ рассказал в эфире программы “Великий футбол”, передает УНН.