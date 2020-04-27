"Повернення футболу": в УАФ назвали умови відновлення сезону

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко оцінив ймовірність відновлення сезону в осяжному майбутньому. За його словами, все буде залежати від позиції держави щодо карантину та пандемії коронавірусу. Про це керівник УАФ розповів в ефірі програми “Великий футбол”, передає УНН.