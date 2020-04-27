"Повернення футболу": в УАФ назвали умови відновлення сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко оцінив ймовірність відновлення сезону в осяжному майбутньому. За його словами, все буде залежати від позиції держави щодо карантину та пандемії коронавірусу. Про це керівник УАФ розповів в ефірі програми “Великий футбол”, передає УНН.
Павелко зазначив, що все залежатиме від позиції керівництва країни, яке несе відповідальність за вихід з карантину:
“Футбол обов’язково повернеться. Його чекають всі вболівальники, вся Європа та світ. Догравання усіх чемпіонатів — у пріоритеті. Прийняття таких рішень повинні бути об’єктивними, прозорими та за спортивним принципом у кожному чемпіонаті.
Національні чемпіонати можуть відновитися тільки після рішень урядів кожної країни щодо можливості проведення таких змагань. Якщо є заборона, то асоціація не має права поновлювати змагання і ризикувати здоров’ям футболістів, тренерів, арбітрів через свої рішення”.
Нагадаємо, чемпіонат України з футболу був зупинений на невизначений термін у середині березня. В країні триває карантин через пандемію COVID-19 поки до 11 травня.
Також нагадаємо, позиція президента УАФ полягає у тому, що Чемпіонат України має бути дограний.
“... переможці національних клубних змагань і учасники єврокубків від України визначатимуться за спортивним принципом — це пріоритет № 1!”, — сказав з цього приводу Павелко.