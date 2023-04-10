"Возврат" 30 тыс. грн доплат военным: нардеп объяснил нюансы

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк разъяснил, что означает «возвращение» надбавки в 30 тысяч гривен военным. Правка №48, за которую проголосовала ВР, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам, передает УНН.

Цитата

«Действительно прошла 254 голосами правка №48 Разумкова в законопроект №8312 по регулированию отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения (принята в целом 277). Но здесь надо обратить внимание на саму правку: Если коротко, она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)», - написал Железняк.

Железняк отмечает, что главное, чтобы возвращение надбавок сработало:

· скорее всего, нужно менять Бюджет;

· ограничение на зарплаты до 10 минзарплат это очень малая экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн.

«Поэтому я бы пока не так однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: «денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ГП ограничили до десяти размеров минимальной заработной платы», - пояснил Железняк.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко ранее сообщал, что Верховная Рада проголосовала за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным.

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