Рада повернула 30 тис. грн доплат військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховна Рада проголосувала за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! (№8312). За проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану», - написав Гончаренко.
Він зазначив, що доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.
Доповнення
На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроект №9071, яким пропонується повернути військовослужбовцям надбавки у 30 тисяч гривень.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №8312 щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану. Зокрема, він передбачає надати право Міністерству оборони України управляти вилученим майно.