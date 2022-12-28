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У Раді пропонують віддавати в управління Міноборони примусово вилучене майно

У Раді пропонують віддавати в управління Міноборони примусово вилучене майно

Київ • УНН

 • 587619 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №8312 щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних зі здійсненням заходів правового режиму воєнного стану. Зокрема, він передбачає надати право Міністерству оборони України управляти вилученим майно. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВР.

Цитата

«Законопроект передбачає удосконалення правого регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану, зокрема щодо здійснення оцінки такого майна, складання актів примусового відчуження, надання документів про оцінку майна, яке підлягає примусовому відчуженню, власникам такого майна або уповноваженим ними представникам, а також надає Міністерству оборони України як центральному органу управління Збройними Силами України повноваження на управління вилученим майно, а саме: корпоративними правами (частками, акціями)», - йдеться в пояснювальній записці.

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити удосконалення правового регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна та управління ним під час дії правового режиму воєнного стану, що надасть додаткові можливості для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об’єктах критичної інфраструктури.

Ініціаторами законопроекту виступила група нардепів з фракції «Слуга народу», зокрема Мар’яна Безугла, Павло Фролов, Олександр Завітневич та інші.

Наразі законопроект перебуває на розгляді відповідних комітетів ВР.

Доповнення

Уряд урегулював питання передачі конфіскованого майна для потреб ЗСУ.

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