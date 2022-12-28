В Раде предлагают отдавать в управление Минобороны принудительно изъятое имущество

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8312 по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения. В частности, он предусматривает предоставить право Министерству обороны Украины управлять изъятым имуществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВР.

Цитата

«Законопроект предусматривает усовершенствование правого регулирования отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения, в частности осуществления оценки такого имущества, составления актов принудительного отчуждения, предоставления документов об оценке имущества, подлежащего принудительному отчуждению, владельцам такого имущества или уполномоченным ими представителям, а также предоставляет Министерству обороны Украины как центральному органу управления Вооруженными Силами Украины полномочия на управление изъятым имуществом, а именно: корпоративными правами (долями, акциями)», - говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта позволит обеспечить усовершенствование правового регулирования отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества и управления им во время действия правового режима военного положения, что предоставит дополнительные возможности для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах критической инфраструктуры.

Инициаторами законопроекта выступила группа нардепов из фракции «Слуга народа», в частности, Марьяна Безуглая, Павел Фролов, Александр Завитневич и другие.

Пока законопроект находится на рассмотрении соответствующих комитетов ВР.

Дополнение

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