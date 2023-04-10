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Рада вернула 30 тыс. грн доплат военным

Рада вернула 30 тыс. грн доплат военным

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада проголосовала за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Рада вернула 30 тысяч доплат военным! (№8312). За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения», - написал Гончаренко.

Он отметил, что доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

Дополнение

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №9071, которым предлагается вернуть военнослужащим надбавки в 30 тысяч гривен.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8312 относительно усовершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения. В частности, он предусматривает предоставить право Министерству обороны Украины управлять изъятым имуществом.

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