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"Повернення" 30 тис. грн доплат військовим: нардеп пояснив нюанси

"Повернення" 30 тис. грн доплат військовим: нардеп пояснив нюанси

Київ • УНН

 • 5672258 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк роз’яснив, що означає «повернення» надбавки в 30 тисяч гривень військовим. Правка №48, за яку проголосувала ВР, передбачає зменшення зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам, передає УНН.

Цитата

«Справді пройшла 254 голосами правка №48 Разумкова у законопроект №8312 щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану (прийнята в цілому 277). Але тут треба звернути увагу на саму правку: Якщо коротко, вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)», - написав Железняк.

Железняк зазначає, що головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

· скоріш за все, потрібно змінювати Бюджет;

· обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн.

«Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки правильно буде: «грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до десяти розмірів мінімальної заробітної плати», - пояснив Железняк.

Доповнення

Народний депутат Олексій Гончаренко раніше повідомляв, що Верховна Рада проголосувала за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим.

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