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Наводнения в Колумбии угрожают вспышкой заболеваний

Наводнения в Колумбии угрожают вспышкой заболеваний

Киев  •  УНН

 • 7640 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Департаменты Гуайния и Вичада на востоке Колумбии больше всего пострадали от зимних наводнений, которые поразили страну. Об этом УНН сообщает со ссылкой RED Noticias.

По данным властей, около 50% территории Гуайнии затоплено, и более 20 районов затоплены в Пуэрто-Карреньо, административном центре Вичады. В общей сложности стихия затронула около 18 тысяч человек.

Из-за наводнений власти решили объявить о национальном бедствии. Колумбийское ведомство по управлению рисками и действиями по ликвидации последствий бедствий заявило, что предусматривает возможную вспышку заболеваний из-за застоя воды.

В заявлении правительство Гуайнии говорится, что нет материально-технических средств для оказания помощи жертвам во временных убежищах.

При этом в ведомстве страны по управлению рисками и действиями по ликвидации последствий бедствий сообщили, что на зиму отделу были выделены 3,316 млн долл. США.

Напомним, муссонные дожди нанесли Филиппинам ущерб на 52 млн долларов.

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