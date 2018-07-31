Наводнения в Колумбии угрожают вспышкой заболеваний

По данным властей, около 50% территории Гуайнии затоплено, и более 20 районов затоплены в Пуэрто-Карреньо, административном центре Вичады. В общей сложности стихия затронула около 18 тысяч человек.

Из-за наводнений власти решили объявить о национальном бедствии. Колумбийское ведомство по управлению рисками и действиями по ликвидации последствий бедствий заявило, что предусматривает возможную вспышку заболеваний из-за застоя воды.

В заявлении правительство Гуайнии говорится, что нет материально-технических средств для оказания помощи жертвам во временных убежищах.

При этом в ведомстве страны по управлению рисками и действиями по ликвидации последствий бедствий сообщили, что на зиму отделу были выделены 3,316 млн долл. США.

Напомним, муссонные дожди нанесли Филиппинам ущерб на 52 млн долларов.