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Повені у Колумбії загрожують спалахом захворювань

Повені у Колумбії загрожують спалахом захворювань

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Департаменти Гуайнія і Вічада на сході Колумбії найбільше постраждали від зимових повеней, які обрушилися на країну. Про це УНН повідомляє з посиланням RED Noticias.

За даними влади, близько 50% території Гуайнії затоплено, і більше 20 районів затоплені у Пуерто-Карреньо, адміністративному центрі Вічади. В цілому стихія завдала шкоди близько 18 тисячам осіб.

Через повені влада вирішила оголосити про національне лихо. Колумбійське відомство з управління ризиками і діями з ліквідації наслідків лих заявило, що передбачає можливий спалах захворювань через застій води.

У заяві уряду Гуайнії йдеться, що немає матеріально-технічних засобів для надання допомоги жертвам у тимчасових притулках.

При цьому у відомстві країни з управління ризиками і діями пз ліквідації наслідків лих повідомили, що на зиму відділу були виділені 3,316 млн дол. США.

Нагадаємо, мусонні дощі завдали Філіппінам збитків на 52 млн доларів.

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