Повені у Колумбії загрожують спалахом захворювань
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Департаменти Гуайнія і Вічада на сході Колумбії найбільше постраждали від зимових повеней, які обрушилися на країну. Про це УНН повідомляє з посиланням RED Noticias.
За даними влади, близько 50% території Гуайнії затоплено, і більше 20 районів затоплені у Пуерто-Карреньо, адміністративному центрі Вічади. В цілому стихія завдала шкоди близько 18 тисячам осіб.
Через повені влада вирішила оголосити про національне лихо. Колумбійське відомство з управління ризиками і діями з ліквідації наслідків лих заявило, що передбачає можливий спалах захворювань через застій води.
У заяві уряду Гуайнії йдеться, що немає матеріально-технічних засобів для надання допомоги жертвам у тимчасових притулках.
При цьому у відомстві країни з управління ризиками і діями пз ліквідації наслідків лих повідомили, що на зиму відділу були виділені 3,316 млн дол. США.
Нагадаємо, мусонні дощі завдали Філіппінам збитків на 52 млн доларів.