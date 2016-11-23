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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика на Киевщине

Киев • УНН

 • 11724 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В городе Ирпень Киевской области электропоезд насмерть сбил 10-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика на Киевщине

Вчера, 22 ноября, на спецлинию полиции Киевской области поступило сообщение о том, что в городе Ирпень на железнодорожном вокзале поезд сбил ребенка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая установила личность пострадавшего. Им оказался 10-летний местный житель, который пренебрегая правилами безопасности, пересекал железную дорогу в неустановленном месте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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