Поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика на Киевщине

Вчера, 22 ноября, на спецлинию полиции Киевской области поступило сообщение о том, что в городе Ирпень на железнодорожном вокзале поезд сбил ребенка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая установила личность пострадавшего. Им оказался 10-летний местный житель, который пренебрегая правилами безопасности, пересекал железную дорогу в неустановленном месте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.