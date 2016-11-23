Потяг насмерть збив 10-річного хлопчика на Київщині

Вчора, 22 листопада, на спецлінію поліції Київської області надійшло повідомлення про те, що у місті Ірпінь на залізничному вокзалі потяг збив дитину.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особу постраждалого. Ним виявився 10-річний місцевий житель, який нехтуючи правилами безпеки, перетинав залізницю у невстановленому місці.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.