Мощный ураган "Майкл" в США унес жизни уже 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По меньшей мере 29 человек погибли в результате урагана "Майкл", который обрушился на побережье США на прошлой неделе, принеся сильные дожди, ветры и разрушительные штормовые волны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган "Майкл" в цифрах
По обновленным данным властей, в штате Флорида по связанным со стихией причинам погибли уже 19 человек.
В Вирджинии погибли шесть человек, трое - в Северной Каролине, а один человек - в Джорджии.
Таким образом, по данным властей, в результате шторма погибли 29 человек в четырех южных штатах США.
Напомним, ураган "Майкл" нанес значительный ущерб военной авиабазе в США.