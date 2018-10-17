Потужний ураган "Майкл" у США забрав життя вже 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Щонайменше 29 людей загинули внаслідок урагану "Майкл", який обрушився на узбережжя США минулого тижня, принісши сильні дощі та вітри і руйнівні штормові хвилі. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
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За оновленими даними влади, у штаті Флорида через пов'язані зі стихією причини загинули вже 19 людей.
У Вірджинії загинули шестеро людей, троє - у Північній Кароліні, а одна людина - у Джорджії.
Таким чином, за даними влади, у результаті шторму загинули 29 осіб у чотирьох південних штатах США.
Нагадаємо, ураган "Майкл" завдав значної шкоди військовій авіабазі у США.