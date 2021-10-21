Мощный шторм "Аврора" обрушился на Западную Европу: сильный ветер вырывал деревья с корнями и срывал крыши с домов

Детали

Движение поездов было нарушено из-за вырванных с корнями деревьев во Франции, Германии и Нидерландах.

Шторм сильно ударил по северной Бельгии в районе Антверпена, сломав бесчисленное количество деревьев и снеся с дороги несколько грузовиков. Он также оторвал часть крыши стадиона футбольного клуба Антверпен.

Пожарные в бельгийском городе Вестерхук, недалеко от голландской границы, написали в Твиттер, что за ночь их вызвали десятки раз, чтобы справиться с ураганом.

"Аврора" наделала вреда в Швентинентале, городке неподалеку от немецкого портового города Киль. Представитель пожарной службы Кай Лессиг сообщил немецкому информационному агентству dpa, что были разрушены теплицы и повалены деревья, что упали на машины, но никто не пострадал. Пострадало несколько домов.

Немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил работу всех поездов дальнего следования в земле Северный Рейн-Вестфалия - самом густонаселенном регионе страны, что граничит с Нидерландами и Бельгией. Компания сообщила, что были отмены и задержки и в других частях Германии.

Два берлинских зоопарка закрылись в качестве меры пресечения из-за прогнозируемого сильного ветра, а животных поместили в закрытые вольеры. В Эрфурте, в центральной Германии, закрыли кладбища в качестве меры пресечения.

Местные СМИ сообщили, что четыре человека были ранены в голландском городе Барендрехт в южной окраине Роттердама, когда сильные порывы ветра сорвали черепицу с крыш и выкорчевали деревья в жилом районе.

Голландская железнодорожная сеть также получила повреждения из-за поваленных деревьев на железнодорожных путях.

Шторм также ударил по некоторым частям южной Англии, проливными дождями и сильным ветром.

Национальная метеорологическая служба Франции в четверг передала штормовое предупреждение в северо-восточном районе страны, что граничит с Германией, Бельгией и Люксембургом. По данным метеорологической службы, в нормандском городе Фекамп скорость ветра достигла 175 километров в час.

Снесеные ветром деревья повалили линии электропередач, и, по данным компании Enedis, по состоянию на утро четверга, во Франции, 250 тысяч домов остались без электричества.

По данным национального железнодорожного управления SNCF, движение поездов было нарушено в Нормандии и в регионе Шампань-Арденны, а также на некоторых пригородных маршрутах в регионе Парижа.