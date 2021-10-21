Потужний шторм "Аврора" обрушився на Західну Європу: сильний вітер повиривав дерева з корінням та позривав дахи з будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Потужний шторм "Аврора" в четвер обрушився на деякі частини Західної Європи. В результаті, чверть мільйона французьких будинків залишились без електроенергії, а в чотирьох інших країнах він позривав дахи з будинків. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.
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Рух потягів було порушено через вирвані з корінням дерева у Франції, Німеччині та Нідерландах.
Шторм сильно вдарив по північній Бельгії в районі Антверпена, зламавши незліченну кількість дерев і знісши з дороги кілька вантажівок. Він також відірвав частину даху стадіону футбольного клубу Антверпен.
Пожежні в бельгійському місті Вестерхук, недалеко від голландського кордону, написали в Твіттер, що за ніч їх викликали десятки разів, щоб впоратися з ураганом.
"Аврора" наробила шкоди в Швентінентале, містечку неподалік від німецького портового міста Кіль. Представник пожежної служби Кай Лессіг повідомив німецькому інформаційному агентству dpa, що було зруйнувано теплиці і повалено дерева, що впали на машини, але ніхто не постраждав. Постраждало кілька будинків.
Німецький національний залізничний оператор Deutsche Bahn призупинив роботу всіх поїздів далекого прямування в землі Північний Рейн-Вестфалія - найбільш густонаселеному регіоні країни, що межує з Нідерландами і Бельгією. Компанія повідомила, що були скасування і затримки і в інших частинах Німеччини.
Два берлінських зоопарки закрилися в якості запобіжного заходу через прогнозований сильний вітер, а тварин помістили в закриті вольєри. В Ерфурті, в центральній Німеччині, закрили кладовища в якості запобіжного заходу.
Місцеві ЗМІ повідомили, що чотири людини були поранені в голландському місті Барендрехт в південній околиці Роттердама, коли сильні пориви вітру зірвали черепицю з дахів і викорчували дерева в житловому районі.
Голландська залізнична мережа також зазнала пошкоджень через повалені дерева на залізничній колії.
Шторм також вдарив по деяким частинам південної Англії проливним дощем і сильним вітром.
Національна метеорологічна служба Франції в четвер передала штормове попередження в північно-східному районі країни, що межує з Німеччиною, Бельгією і Люксембургом. За даними метеорологічної служби, в нормандському місті Фекамп швидкість вітру досягла 175 кілометрів на годину.
Знесені вітром дерева повалили лінії електропередач, і, за даними компанії Enedis, станом на ранок четверга, у Франції, 250 тисяч домівок залишилися без електрики.
За даними національного залізничного управління SNCF, рух поїздів було порушено в Нормандії і в регіоні Шампань-Арденни, а також на деяких приміських маршрутах в регіоні Парижа.