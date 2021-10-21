Потужний шторм "Аврора" обрушився на Західну Європу: сильний вітер повиривав дерева з корінням та позривав дахи з будинків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 18769 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 82901 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 130296 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 114752 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 122607 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 89560 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77010 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 170051 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87603 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 266611 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 43685 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 42135 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 49640 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 14346 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 30816 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 135408 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 170064 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 266625 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 436221 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 423789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28824 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34534 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35144 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36314 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86037 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Потужний шторм "Аврора" обрушився на Західну Європу: сильний вітер повиривав дерева з корінням та позривав дахи з будинків

Київ • УНН

 • 22565 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Потужний шторм "Аврора" в четвер обрушився на деякі частини Західної Європи. В результаті, чверть мільйона французьких будинків залишились без електроенергії, а в чотирьох інших країнах він позривав дахи з будинків. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.

Потужний шторм "Аврора" обрушився на Західну Європу: сильний вітер повиривав дерева з корінням та позривав дахи з будинків

Деталі

Рух потягів було порушено через вирвані з корінням дерева у Франції, Німеччині та Нідерландах.

Шторм сильно вдарив по північній Бельгії в районі Антверпена, зламавши незліченну кількість дерев і знісши з дороги кілька вантажівок. Він також відірвав частину даху стадіону футбольного клубу Антверпен.

Пожежні в бельгійському місті Вестерхук, недалеко від голландського кордону, написали в Твіттер, що за ніч їх викликали десятки разів, щоб впоратися з ураганом.

"Аврора" наробила шкоди в Швентінентале, містечку неподалік від німецького портового міста Кіль. Представник пожежної служби Кай Лессіг повідомив німецькому інформаційному агентству dpa, що було зруйнувано теплиці і повалено дерева, що впали на машини, але ніхто не постраждав. Постраждало кілька будинків.

Німецький національний залізничний оператор Deutsche Bahn призупинив роботу всіх поїздів далекого прямування в землі Північний Рейн-Вестфалія - ​​найбільш густонаселеному регіоні країни, що межує з Нідерландами і Бельгією. Компанія повідомила, що були скасування і затримки і в інших частинах Німеччини.

Два берлінських зоопарки закрилися в якості запобіжного заходу через прогнозований сильний вітер, а тварин помістили в закриті вольєри. В Ерфурті, в центральній Німеччині, закрили кладовища в якості запобіжного заходу.

Місцеві ЗМІ повідомили, що чотири людини були поранені в голландському місті Барендрехт в південній околиці Роттердама, коли сильні пориви вітру зірвали черепицю з дахів і викорчували дерева в житловому районі.

Голландська залізнична мережа також зазнала пошкоджень через повалені дерева на залізничній колії.

Шторм також вдарив по деяким частинам південної Англії проливним дощем і сильним вітром.

Національна метеорологічна служба Франції в четвер передала штормове попередження в північно-східному районі країни, що межує з Німеччиною, Бельгією і Люксембургом. За даними метеорологічної служби, в нормандському місті Фекамп швидкість вітру досягла 175 кілометрів на годину.

Знесені вітром дерева повалили лінії електропередач, і, за даними компанії Enedis, станом на ранок четверга, у Франції, 250 тисяч домівок залишилися без електрики.

За даними національного залізничного управління SNCF, рух поїздів було порушено в Нормандії і в регіоні Шампань-Арденни, а також на деяких приміських маршрутах в регіоні Парижа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31