Потужний шторм "Аврора" обрушився на Західну Європу: сильний вітер повиривав дерева з корінням та позривав дахи з будинків

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Рух потягів було порушено через вирвані з корінням дерева у Франції, Німеччині та Нідерландах.

Шторм сильно вдарив по північній Бельгії в районі Антверпена, зламавши незліченну кількість дерев і знісши з дороги кілька вантажівок. Він також відірвав частину даху стадіону футбольного клубу Антверпен.

Пожежні в бельгійському місті Вестерхук, недалеко від голландського кордону, написали в Твіттер, що за ніч їх викликали десятки разів, щоб впоратися з ураганом.

"Аврора" наробила шкоди в Швентінентале, містечку неподалік від німецького портового міста Кіль. Представник пожежної служби Кай Лессіг повідомив німецькому інформаційному агентству dpa, що було зруйнувано теплиці і повалено дерева, що впали на машини, але ніхто не постраждав. Постраждало кілька будинків.

Німецький національний залізничний оператор Deutsche Bahn призупинив роботу всіх поїздів далекого прямування в землі Північний Рейн-Вестфалія - ​​найбільш густонаселеному регіоні країни, що межує з Нідерландами і Бельгією. Компанія повідомила, що були скасування і затримки і в інших частинах Німеччини.

Два берлінських зоопарки закрилися в якості запобіжного заходу через прогнозований сильний вітер, а тварин помістили в закриті вольєри. В Ерфурті, в центральній Німеччині, закрили кладовища в якості запобіжного заходу.

Місцеві ЗМІ повідомили, що чотири людини були поранені в голландському місті Барендрехт в південній околиці Роттердама, коли сильні пориви вітру зірвали черепицю з дахів і викорчували дерева в житловому районі.

Голландська залізнична мережа також зазнала пошкоджень через повалені дерева на залізничній колії.

Шторм також вдарив по деяким частинам південної Англії проливним дощем і сильним вітром.

Національна метеорологічна служба Франції в четвер передала штормове попередження в північно-східному районі країни, що межує з Німеччиною, Бельгією і Люксембургом. За даними метеорологічної служби, в нормандському місті Фекамп швидкість вітру досягла 175 кілометрів на годину.

Знесені вітром дерева повалили лінії електропередач, і, за даними компанії Enedis, станом на ранок четверга, у Франції, 250 тисяч домівок залишилися без електрики.

За даними національного залізничного управління SNCF, рух поїздів було порушено в Нормандії і в регіоні Шампань-Арденни, а також на деяких приміських маршрутах в регіоні Парижа.