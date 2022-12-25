Мощная снежная буря в США: количество жертв возросло

Детали

Отмечается, что гибель людей зафиксирована в таких штатах: Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси.

Новые случаи смерти касаются штатов Мичиган, Нью-Йорк и Колорадо.

В городе Бат (Мичиган) 82-летняя женщина скончалась от обморожения, полученного на улице. Власти штатов Нью-Йорк и Колорадо сообщили о нескольких смертях, связанных с погодой и влиянием окружающей среды.

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица повлекли за собой множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.

Дополнение

В эти праздничные выходные в США продолжает царить холодный воздух, шторм все еще бъет сильным снегом и метелью. Особенно в районе Буффало в Нью-Йорке из-за сильного снега и сильного ветра видимость порой была близка к нулю с пятницы по субботу.