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Мощная снежная буря в США: количество жертв возросло

Мощная снежная буря в США: количество жертв возросло

Киев • УНН

 • 678676 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере 23 человека стали жертвами мощной снежной бури в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC.

Детали

Отмечается, что гибель людей зафиксирована в таких штатах: Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси.

Новые случаи смерти касаются штатов Мичиган, Нью-Йорк и Колорадо.

В городе Бат (Мичиган) 82-летняя женщина скончалась от обморожения, полученного на улице. Власти штатов Нью-Йорк и Колорадо сообщили о нескольких смертях, связанных с погодой и влиянием окружающей среды.

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица повлекли за собой множество автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.

Дополнение

В эти праздничные выходные в США продолжает царить холодный воздух, шторм все еще бъет сильным снегом и метелью. Особенно в районе Буффало в Нью-Йорке из-за сильного снега и сильного ветра видимость порой была близка к нулю с пятницы по субботу.

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