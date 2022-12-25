Потужна снігова буря у США: кількість жертв зросла

Деталі

Зазначається, що загибель людей зафіксована у таких штатах: Вісконсин, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Міссурі, Мічиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннессі.

Нові випадки смерті стосуються штатів Мічиган, Нью-Йорк та Колорадо.

У місті Бат (Мічиган) 82-річна жінка померла від обмороження, яке отримала на вулиці. Влада штатів Нью-Йорк і Колорадо повідомила про кілька смертей, пов'язаних з погодою та впливом навколишнього середовища.

Різке зниження температури, снігопади, сильний вітер, ожеледиця спричинили безліч автоаварій, обривів ліній електропередачі, затримок авіарейсів.

Доповнення

У ці святкові вихідні в США продовжує панувати холодне повітря, шторм все ще б’є сильним снігом і хуртовиною. Особливо в районі Буффало в Нью-Йорку через сильний сніг і сильний вітер видимість часом була близькою до нуля з п’ятниці по суботу.