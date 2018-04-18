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Тройное ДТП в Сумах: в больницу попали водители и пешеход

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля УНН. В Сумах произошло тройное ДТП, в результате которого госпитализированы водители транспортных средств и женщина-пешеход. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.

Тройное ДТП в Сумах: в больницу попали водители и пешеход

"ЧП произошло в областном центре на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Черновола около 11:20. Столкнулись три легковых машины: ВАЗ-2104 синего цвета, белая Рено-Дастер и еще один ВАЗ-21099 серого цвета", - говорится в сообщении.

Водители получили телесные повреждения разной степени тяжести, их госпитализировали в больницы. Там, кроме проведения других диагностических и лечебных процедур, их обследуют на уровень в крови алкоголя и наркотиков.

"Получила травмы также и женщина-пешеход, которая на момент аварии находилась на проезжей части, ее также доставили в больницу", - уточнили в полиции.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и эксперты.

По факту ДТП следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек.

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