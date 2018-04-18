Потрійна ДТП у Сумах: до лікарні потрапили водії та пішохід
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня УНН. У Сумах сталася потрійна ДТП, внаслідок якої госпіталізовані водії транспортних засобів та жінка-пішохід. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
"Подія сталася в обласному центрі на перехресті вулиць Іллінська та В’ячеслава Чорновола близько 11:20. Зіткнулися три легкові машини: ВАЗ-2104 синього кольору, біла Рено-Дастер та ще один ВАЗ-21099 сірого кольору", – зазначено в повідомленні.
Водії отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували до лікарень. Там, окрім проведення інших діагностично-лікувальних процедур, їх обстежать на рівень в крові алкоголю та наркотиків.
"Потерпіла також і жінка-пішохід, котра на момент аварії знаходилась на проїжджій частині, її також доправлено до лікарні", – уточнили в поліції.
Наразі на місці ДТП працюють слідчо-оперативна група та експерти.
За фактом автопригоди слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей.