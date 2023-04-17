Нужно выиграть больше времени для мира: Зеленский о следующем "Рамштайне"

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Общая цель Украины с партнерами на следующей встрече в формате “Рамштайн” состоит в том, чтобы выиграть больше времени для мира и принятия основательных решений, которые будут отвечать перспективам на поле боя. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Готовимся к очередной встрече в формате Рамштайн. Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем. Причем, приближаем не только для себя, не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции”, – заявил он.

Детали

Президент подчеркнул, что агрессор должен проиграть, и это общая ответственность Украины и партнеров – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы нашу общую победу ускорить.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию, после чего 21 апреля состоится встреча Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Это будет одиннадцатая такая встреча с тех пор, как год назад эта группа была создана после неспровоцированного и незаконного вторжения России в Украину.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-11" состоится физически на американской авиабазе в Германии.

Украинские Национальные Новости

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