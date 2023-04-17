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Потрібно виграти більше часу для миру: Зеленський про наступний “Рамштайн”

Потрібно виграти більше часу для миру: Зеленський про наступний “Рамштайн”

Київ • УНН

 • 647853 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Спільна мета України із партнерами на наступній зустрічі у форматі “Рамштайн” полягає у тому, щоб виграти більше часу для миру та у прийнятті ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Готуємось до чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”. Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе, не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції”, – заявив він.

Деталі

Президент наголосив, що агресор має програти, і це є спільною відповідальністю України та партнерів– виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня відвідає Швецію, після чого 21 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Це буде одинадцята така зустріч відтоді, як рік тому цю групу було створено після неспровокованого і незаконного вторгнення росії в Україну.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-11" відбудеться фізично на американській авіабазі в Німеччині.

Українські Національні Новини

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