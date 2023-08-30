Нужно 50 новых скважин: Стрелец очертил сроки обеспечения водой Херсонщины

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Сообщается, что Стрелец принял участие в Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины под председательством Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Стрелец рассказал об этапах восстановления водоснабжения, очертил сроки реализации запланированного и где и сколько людей уже с питьевой водой.

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“Восстановление поставок воды на Юге – один из ключевых вопросов заседания президиума Конгресса. Актуальная потребность для Херсонщины – новые 50 артезианских скважин. Продолжаются работы по бурению. Предварительный дедлайн – 15 октября. Прокладка трубопроводов – до 15 ноября. Чтобы ускорить выполнение этих работ, Кабинет Министров Украины принял решение, которое упрощает процедуру”, – отметил Стрелец.

По словам главы Минприроды, около 1 млн жителей Кривого Рога и Николаева уже обеспечены питьевой водой из Карачуновского водохранилища. Этому предшествовали работы по улучшению качества воды в реке Ингулец путем промывки ее русла. Нашими службами достигнуто нормального, качественного состояния вод.

«Мы должны решать все вопросы вместе. Государство будет максимально помогать. Но надлежащая организация процесса – за местными властями. Бесхозяйственность и злоупотребления будут расцениваться как предательство. Ни на минуту не забывайте: у нас еще идет война», – подчеркнул председатель президиума Конгресса Андрей Ермак.

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Также Руслан Стрелец напомнил об убытках, которые нанесла россия, взорвав Каховскую ГЭС, а именно:

• 70% воды Каховского водохранилища потеряно;

• 600 тыс. га территорий пострадали;

• 146 млрд гривен ориентировочного финансового ущерба окружающей среде.

«Вскоре мы обнародуем предварительные итоги работы миссии UNEP в Украине, участники которой прибыли из 20 стран в первые дни катастрофы на Херсонщине. Эксперты обсчитывают не только имеющиеся экологические потери, но и экосистемные услуги. Этот опыт будет полезен для закладки фундамента об экосистемных услугах в украинском законодательстве», - отмечается в сообщении.