Потрібно 50 нових свердловин: Стрілець окреслив терміни забезпечення водою Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Херсонська область потребує 50 нових артезіанських свердловин. Продовжуються роботи з буріння. Попередній дедлайн – 15 жовтня. Прокладання трубопроводів – до 15 листопада. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
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Повідомляється, що Стрілець взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України під головуванням Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Стрілець розповів про етапи відновлення водопостачання, окреслив терміни реалізації запланованого та де і скільки людей вже з питною водою.
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“Відновлення постачання води на Півдні – одне з ключових питань засідання президії Конгресу. Актуальна потреба для Херсонщини – нові 50 артезіанських свердловин. Продовжуються роботи з буріння. Попередній дедлайн – 15 жовтня. Прокладання трубопроводів – до 15 листопада. Щоб прискорити виконання цих робіт, Кабінет Міністрів України схвалив рішення, яке спрощує процедуру”, – зазначив Стрілець.
За словами очільника Міндовкілля, близько 1 млн жителів Кривого Рогу та Миколаєва вже забезпечені питною водою з Карачунівського водосховища. Цьому передували роботи із покращення якості води у річці Інгулець шляхом промивання її русла. Нашими службами досягнуто нормального, якісного стану вод.
«Ми маємо розв’язувати всі питання разом. Держава максимально допомагатиме. Але належна організація процесу – за місцевою владою. Безгосподарність і зловживання розцінюватимуться як зрада. Ні на мить не забуваймо: у нас іще триває війна», – наголосив голова президії Конгресу Андрій Єрмак.
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Також Руслан Стрілець нагадав про збитки, які завдала росія, підірвавши Каховську ГЕС, а саме:
• 70% води Каховського водосховища втрачено;
• 600 тис. га територій постраждали;
• 146 млрд гривень орієнтовної фінансової шкоди довкіллю.
«Невдовзі ми оприлюднимо попередні підсумки роботи місії UNEP в Україні, учасники якої прибули з 20 країн в перші дні катастрофи на Херсонщині. Експерти обраховують не тільки наявні екологічні втрати, але й екосистемні послуги. Цей досвід буде корисний для закладення фундаменту про екосистемні послуги в українському законодавстві», - зазначається в повідомленні.