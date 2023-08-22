Підрив Каховської ГЕС: уряд виділив додаткові 7 млрд грн на відновлення водопостачання на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабмін виділив додаткові 7 млрд грн на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, а саме на відновлення водопостачання на Дніпропетровщині. Таким чином за цим проєктом в області вже почала працювати перша нитка водогону. Про це повідомив під час засідання уряду премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
«Маємо важливі результати. Почала працювати перша нитка водогону на ділянці «Інгулець — Кряжеве». Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу. Виконали роботи за рекордно короткі строки — 76 днів від моменту підриву станції. Дякую всім, хто долучений до реалізації проекту», — сказав очільник Уряду.
Також Кабінет Міністрів України виділив додатково 7 млрд грн для продовження будівництва трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км. Це додаткові кошти до 1,5 млрд грн, які Уряд уже виділив на цей проект.
Нагадаємо
Через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну воду люди купують в пляшках.