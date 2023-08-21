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Після підриву Каховської ГЕС запрацювала перша нитка водогону на Дніпропетровщині

Після підриву Каховської ГЕС запрацювала перша нитка водогону на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні запрацювала перша нитка магістрального водогону, який почали будувати на третій день підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, повідомляє Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури, пише УНН.

Деталі

Задля запуску першої ланки, як зазначається, вода з річки Інгулець подається насосною станцією до підземного трубопроводу. Далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища та подається жителям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.

Як повідомляється, перша нитка дозволить забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу у Дніпропетровській області.

Загалом ланка “Інгулець – Кряжеве” складається з чотирьох ниток, запуск решти трьох має відбутись на початку осені.

Цитата

«Дякую будівельникам, які безпосередньо залучені до роботи та роблять все можливе, щоб водогін запрацював у повному обсязі якнайшвидше. Аби забезпечити максимальну прозорість реалізації проєкту, на кожній ділянці будівництва залучені інженери-консультанти та незалежний технагляд. Важливо, що ми маємо підтримку міжнародних партнерів, які розуміють масштаб та важливість проєкту та допомагають його впровадити», – зазначив віце-прем'єр міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Додатково

Через російський теракт на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну воду люди купують в пляшках.

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