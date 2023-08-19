Японія передала будматеріали для відновлення підтоплених будинків через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Японія надала допомогу для відбудови житлових будинків, зруйнованих через руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомило посольство Японії в Україні, передає УНН.
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“Були передані будівельні матеріали. Сподіваємось, ця підтримка сприятиме покращенню умов життя українців”, - йдеться у повідомленні.
У японському посольстві уточнили, що допомогу надали у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українцям, чиє житло постраждало внаслідок вибуху Каховської ГЕС, були виділені як компенсація майже 52 мільйони гривень.
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