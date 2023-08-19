Японія передала будматеріали для відновлення підтоплених будинків через підрив Каховської ГЕС

ukru
29 березня, 17:57 • 273830 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 367327 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303880 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338827 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303663 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221320 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205907 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165068 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536860 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175535 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 41253 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 47729 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 33898 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 35343 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 25307 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394053 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536863 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570124 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567116 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205630 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 367327 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175590 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166449 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137330 перегляди
Актуальне
Японія передала будматеріали для відновлення підтоплених будинків через підрив Каховської ГЕС

Японія передала будматеріали для відновлення підтоплених будинків через підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 854094 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Японія надала допомогу для відбудови житлових будинків, зруйнованих через руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомило посольство Японії в Україні, передає УНН.

Цитата

“Були передані будівельні матеріали. Сподіваємось, ця підтримка сприятиме покращенню умов життя українців”, - йдеться у повідомленні.

У японському посольстві уточнили, що допомогу надали у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українцям, чиє житло постраждало внаслідок вибуху Каховської ГЕС, були виділені як компенсація майже 52 мільйони гривень. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖросіяни залишаються без японських автомобілів – з сьогоднішнього дня Японія посилює санкції

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27