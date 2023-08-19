Япония передала стройматериалы для восстановления подтопленных домов из-за подрыва Каховской ГЭС

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“Были переданы строительные материалы. Надеемся, эта поддержка будет способствовать улучшению условий жизни украинцев”, - говорится в сообщении.

В японском посольстве уточнили, что помощь оказали в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам, чье жилье пострадало в результате взрыва Каховской ГЭС, были выделены в качестве компенсации почти 52 миллиона гривен.

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