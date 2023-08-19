Япония передала стройматериалы для восстановления подтопленных домов из-за подрыва Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Япония оказала помощь для восстановления жилых домов, разрушенных из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщило посольство Японии в Украине, передает УНН.
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“Были переданы строительные материалы. Надеемся, эта поддержка будет способствовать улучшению условий жизни украинцев”, - говорится в сообщении.
В японском посольстве уточнили, что помощь оказали в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцам, чье жилье пострадало в результате взрыва Каховской ГЭС, были выделены в качестве компенсации почти 52 миллиона гривен.
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