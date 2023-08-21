После подрыва Каховской ГЭС заработала первая нить водопровода в Днепропетровсой области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня заработала первая нить магистрального водопровода, который начали строить на третий день подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, сообщает Министерство развития громад, территории и инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
Для запуска первого звена, как отмечается, вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее открытым каналом попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней.
Как сообщается, первая нитка позволит обеспечить доступом к воде около 25% населения Кривого Рога в Днепропетровской области.
В целом звено “Ингулец – Кряжево” состоит из четырех ниток, запуск остальных трех должен состояться в начале осени.
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«Спасибо строителям, которые непосредственно вовлечены в работу и делают все возможное, чтобы водопровод заработал в полном объеме как можно быстрее. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность реализации проекта, на каждом участке строительства привлечены инженеры-консультанты и независимый технадзор. Важно, что мы имеем поддержку международных партнеров, которые понимают масштаб и важность проекта и помогают его внедрить», – отметил вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Дополнительно
Из-за российского теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подвозят цистернами, питьевую воду люди покупают в бутылках.
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