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Подрыв Каховской ГЭС: правительство выделило дополнительные 7 млрд грн на восстановление водоснабжения на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 804985 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабмин выделил дополнительные 7 млрд грн на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС, а именно на восстановление водоснабжения на Днепропетровщине. Таким образом по этому проекту в области уже начала работать первая нитка водопровода. Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«Имеем важные результаты. Начала работать первая нитка водопровода на участке «Ингулец — Кряжево». Она обеспечит водой 25% населения Кривого Рога. Выполнили работы за рекордно короткие сроки — 76 дней с момента подрыва станции. Спасибо всем, кто приобщен к реализации проекта», — сказал глава правительства.

Также Кабинет министров Украины выделил дополнительно 7 млрд грн для продолжения строительства трех звеньев водопроводов общей протяженностью более 144 км. Это дополнительные средства к 1,5 млрд грн, которые Правительство уже выделило на этот проект.

Напомним

Из-за российского теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подвозят цистернами, питьевую воду люди покупают в бутылках. 

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