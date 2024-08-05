Потребление электроэнергии сегодня утром - на том же уровне, что и в пятницу. Отключения не прогнозируются. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 492 населенных пункта. Об этом сообщили в понедельник в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго, пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, по состоянию на 9:30, потребление держится на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день, в пятницу, 2 августа. Применение мер ограничения не прогнозируется", - сообщили в Укрэнерго.

В воскресенье, 4 августа, как указано, суточный максимум потребления был самым низким за период после отмены ограничений (с 30 июля) и на 5,2% меньше, чем в субботу, 3 августа. Причина - прохладная погода и традиционное снижение потребления во второй выходной день недели, отметили в НЭК.

И призвали, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивание потребителей

Из-за боевых действий и по другим причинам, по данным Укрэнерго, полностью или частично обесточены 492 населенных пункта.

Из-за непогоды на утро обесточен один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщили в Минэнерго.

Из-за боевых действий, по данным НЭК, есть обесточивание в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Сумской области.

Обстрелы

Донецкая область: из-за боевых действий обесточивалось несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахта. На момент инцидента в шахте находился 21 работник. Всех вывели на поверхность. Питание восстановлено.

Днепропетровская область: в результате боевых действий обесточивались подстанции, водоканал и местная промышленность. Питание восстановлено для всех потребителей, сообщили в Минэнерго.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Черниговская область: потребитель совершил нападение на работника аварийной службы газового хозяйства. Вызвана скорая и полиция. Работник доставлен в больницу.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.75 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.