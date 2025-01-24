Потребление электричества стабилизировалось на сезонном уровне, стоит не включать мощную технику в пиковые часы - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине стабилизировалось на сезонном уровне. Укрэнерго призывает ограничить использование мощных электроприборов с 8:00 до 20:00.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям, следует экономить и не включать мощную технику одновременно с 08:00 до 20:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 24 января, по состоянию на 9:30, он был таким же, как в аналогичное время предыдущего дня - в четверг», - сообщили в компании.
Суточный максимум потребления 23 января был утром - на 1,4% ниже, чем максимум предыдущего дня - в среду, 22 января.
Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
«Сегодня есть необходимость экономного потребления электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 08:00 до 20:00. Не включайте в этот период несколько устройств одновременно», - отметили в Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме может меняться, отметили в компании.