Споживання електрики стабілізувалося на сезонному рівні, варто не вмикати потужну техніку в пікові години - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам, слід економити і не вмикати потужну техніку одночасно з 08:00 до 20:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

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"Споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 24 січня, станом на 9:30, він був таким же, як в аналогічний час попереднього дня – у четвер", - повідомили у компанії.

Добовий максимум споживання 23 січня був вранці - на 1,4% нижче, ніж максимум попереднього дня – у середу, 22 січня.

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні є необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 08:00 до 20:00. Не вмикайте у цей період кілька пристроїв одночасно", - зазначили в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, наголосили у компанії.