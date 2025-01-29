Потребление электричества снизилось из-за потепления: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Уровень потребления электроэнергии соответствует температурным показателям, но есть потребность рационального использования. Энергетики восстановили питание для 46 616 потребителей после боевых действий.
Потребление электроэнергии в Украине сегодня стабилизировалось на уровне, соответствующем температурным показателям, но следует рационально использовать электричество в течение всего дня, сообщили в НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго в среду, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 29 января, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии был таким же, как и в предыдущий день - во вторник. Вчера, 28 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 2,6% ниже, чем максимум предыдущего дня - в понедельник, 27 января. Причина снижения уровня потребления - повышение температуры воздуха во всех регионах Украины», - сообщили в Укрэнерго.
Сейчас, как отмечается, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в компании.
«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», - подчеркнули в Минэнерго.
За прошедшие сутки, как указано, энергетики восстановили питание для 46 616 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.