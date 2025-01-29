Споживання електрики знизилося через потепління: що відбувається в енергосистемі

Споживання електроенергії в Україні сьогодні стабілізувалось на рівні, що відповідає температурним показникам, але слід раціонально використовувати електрику протягом усього дня, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у середу, пише УНН.

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"Сьогодні, 29 січня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня – у вівторок. Вчора, 28 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 27 січня. Причина зниження рівня споживання – підвищення температури повітря в усіх регіонах України", - повідомили в Укренерго.

Зараз, як зазначається, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили у компанії.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - підкреслили у Міненерго.

Минулої доби, як вказано, енергетики відновили живлення для 46 616 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.