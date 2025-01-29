Споживання електрики знизилося через потепління: що відбувається в енергосистемі

ukenru
09:48 • 73908 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123210 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 121557 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141021 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171211 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219122 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176117 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151649 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125373 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109891 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142210 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141436 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 141581 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 135878 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 118751 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191265 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 189578 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321052 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348186 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 282477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 51279 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 80018 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 78737 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141436 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103290 перегляди
Актуальне
Споживання електрики знизилося через потепління: що відбувається в енергосистемі

Споживання електрики знизилося через потепління: що відбувається в енергосистемі

Київ • УНН

 • 24666 перегляди

Рівень споживання електроенергії відповідає температурним показникам, але є потреба раціонального використання. Енергетики відновили живлення для 46 616 споживачів після бойових дій.

Споживання електроенергії в Україні сьогодні стабілізувалось на рівні, що відповідає температурним показникам, але слід раціонально використовувати електрику протягом усього дня, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у середу, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 29 січня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня – у вівторок. Вчора, 28 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 27 січня. Причина зниження рівня споживання – підвищення температури повітря в усіх регіонах України", - повідомили в Укренерго.

Зараз, як зазначається, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили у компанії.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - підкреслили у Міненерго.

Минулої доби, як вказано, енергетики відновили живлення для 46 616 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrenerhoУкренерго
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами