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Потребление электричества продолжает расти: ситуация в энергосистеме

Потребление электричества продолжает расти: ситуация в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 10023 просмотра

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Из-за снижения температуры потребление электроэнергии в Украине выросло на 2,8% по сравнению с предыдущим днем. Укрэнерго призывает ограничить использование мощных электроприборов с 7:00 до 22:00.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня продолжает расти на фоне похолодания, необходимость экономного потребления сохраняется, поэтому следует ограничить пользование мощной техникой с 7:00 до 22:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в среду, пишет УНН.

Потребление электроэнергии продолжает расти. (...) Причина таких изменений - снижение среднесуточной температуры воздуха на всей территории Украины

- сообщили в Укрэнерго.

Сегодня, 5 февраля, по состоянию на 7:30, как указано, уровень потребления был на 2,8% выше, чем в это же время предыдущего дня. А вчера, 4 февраля, суточный максимум был утром - на 3,4% выше, чем максимум понедельника.

Как отмечается, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию очень экономно в период с 7:00 до 22:00. По возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько таких устройств одновременно», - призвали в компании.

И добавили, что «ситуация в энергосистеме может меняться».

В Украине вырастут тарифы коммунальные услуги: когда ожидать31.01.25, 11:33 • 51031 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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