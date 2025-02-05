Споживання електрики продовжує зростати: ситуація в енергосистемі

Споживання електроенергії в Україні сьогодні продовжує зростати на тлі похолодання, необхідність ощадливого споживання зберігається, тож слід обмежити користування потужною технікою з 7:00 до 22:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Споживання електроенергії продовжує зростати. (...) Причина таких змін – зниження середньодобової температури повітря на всій території України - повідомили в Укренерго.

Сьогодні, 5 лютого, станом на 7:30, як вказано, рівень споживання був на 2,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. А вчора, 4 лютого, добовий максимум був вранці - на 3,4% вищим, ніж максимум понеділка.

Як зауважується, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, споживайте електроенергію дуже ощадливо у період з 7:00 до 22:00. За можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно", - закликали у компанії.

І додали, що "ситуація в енергосистемі може змінюватись".

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