Потребление электричества подскочило: когда лучше использовать мощную технику
Киев • УНН
22 апреля потребление электроэнергии возросло на 5,1%. Укрэнерго просит использовать мощные приборы с 10:00 до 18:00, когда активно работают солнечные электростанции.
Потребление электроэнергии в Украине возросло, пользоваться мощными электроприборами стоит в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 22 апреля, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии был на 5,1% выше, чем в предыдущий день - в понедельник. Причина - традиционный рост энергопотребления в начале рабочей недели и в послепраздничный период", - говорится в сообщении.
Вчера, как указано, суточный максимум потребления был вечером - на 9,9% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня. Это объяснили существенным потеплением и нерабочим праздничным днем в понедельник во многих учреждениях и организациях.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Пожалуйста, пользуйтесь сегодня мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00", - отметили в компании, указав, что ситуация в энергосистеме может меняться.
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