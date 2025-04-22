Споживання електрики підскочило: коли краще використовувати потужну техніку
Київ • УНН
22 квітня споживання електроенергії зросло на 5,1%. Укренерго просить використовувати потужні прилади з 10:00 до 18:00, коли активно працюють сонячні електростанції.
Споживання електроенергії в Україні зросло, користуватися потужними електроприладами варто у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Сьогодні, 22 квітня, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 5,1% вищим, ніж попереднього дня - у понеділок. Причина - традиційне зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та у післясвятковий період", - ідеться у повідомленні.
Учора, як вказано, добовий максимум споживання був увечері - на 9,9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня. Це пояснили суттєвим потеплінням та неробочим святковим днем у понеділок в багатьох установах та організаціях.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Будь ласка, користуйтесь сьогодні потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00", - зазначили у компанії, вказавши, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
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