Попал под обстрел оккупантов и получил ранения: погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

Детали

"Погиб наш коллега, прекрасный Артист, многолетний солист балетной труппы театра и замечательный Человек", - сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

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26 февраля Дацишин попал под обстрел российских оккупантов, был тяжело ранен, умер в больнице.

Завтра, 18 марта, в 11.00 состоится кремация на Байковом кладбище.

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