Попал под обстрел оккупантов и получил ранения: погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Из-за тяжелых ранений, полученных в результате обстрелов российских оккупантов, скончался солист балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин, передает УНН.
Детали
"Погиб наш коллега, прекрасный Артист, многолетний солист балетной труппы театра и замечательный Человек", - сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.
Добавим
26 февраля Дацишин попал под обстрел российских оккупантов, был тяжело ранен, умер в больнице.
Завтра, 18 марта, в 11.00 состоится кремация на Байковом кладбище.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетный обстрел жилого дома в Киеве: погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец