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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Попал под обстрел оккупантов и получил ранения: погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Из-за тяжелых ранений, полученных в результате обстрелов российских оккупантов, скончался солист балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин, передает УНН.

Детали

"Погиб наш коллега, прекрасный Артист, многолетний солист балетной труппы театра и замечательный Человек", - сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

Добавим

26 февраля Дацишин попал под обстрел российских оккупантов, был тяжело ранен, умер в больнице.

Завтра, 18 марта, в 11.00 состоится кремация на Байковом кладбище.

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