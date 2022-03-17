Потрапив під обстріл окупантів і отримав поранення: загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Через важкі поранення, отримані в результаті обстрілів російських окупантів, помер соліст балетної трупи Національної опери України Артем Дацишин, передає УНН.
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"Загинув наш колега, прекрасний Артист, багаторічний соліст балетної трупи театру і чудова Людина", - повідомив головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко.
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26 лютого Дацишин потрапив під обстріл російських окупантів, був тяжко поранений, помер у лікарні.
Завтра, 18 березня, об 11.00 відбудеться кремація на Байковому цвинтарі.
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