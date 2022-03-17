Ракетний обстріл житлового будинку в Києві: загинула заслужена артистка України Оксана Швець
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Про це повідомили у Київському національному академічному Молодому театрі на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці!" - йдеться у повідомленні.
Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю, додали у театрі.