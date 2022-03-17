Ракетный обстрел жилого дома в Киеве: погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Об этом сообщили в Киевском национальном академическом Молодом театре на официальной странице в Facebook, передает УНН.
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"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе!" - говорится в сообщении.
Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю, добавили в театре.