Попавшую в ДТП российскую певицу перевезут в Москву к концу недели

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106349 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110384 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113091 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114020 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140076 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144958 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130353 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130376 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Попавшую в ДТП российскую певицу перевезут в Москву к концу недели

Попавшую в ДТП российскую певицу перевезут в Москву к концу недели

Киев  •  УНН

 • 10103 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Певицу Марину Абросимову, более известную под сценическим именем МакSим, которая 23 апреля попала в ДТП, к концу недели перевезут в Москву. Об этом сообщила продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова на своей странице в Instagram, передает УНН.

“МакSим передает всем аудио-привет! Пока еще больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, бог даст, перевезем ее в Москву”, — написала Соколова.

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Соколова также разместила аудиосообщение от МакSим: “Я надеюсь, что скоро мне разрешат вернуться домой. Я выполняю все предписания докторов и иду на поправку. Пока еще болит голова и держится температура, но становится с каждым днем легче”, — рассказала певица.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку.

Напомним, певица Марина Абросимова, более известная под сценическим именем МакSим, попала в ДТП.

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