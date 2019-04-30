Попавшую в ДТП российскую певицу перевезут в Москву к концу недели
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Певицу Марину Абросимову, более известную под сценическим именем МакSим, которая 23 апреля попала в ДТП, к концу недели перевезут в Москву. Об этом сообщила продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова на своей странице в Instagram, передает УНН.
“МакSим передает всем аудио-привет! Пока еще больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, бог даст, перевезем ее в Москву”, — написала Соколова.
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Соколова также разместила аудиосообщение от МакSим: “Я надеюсь, что скоро мне разрешат вернуться домой. Я выполняю все предписания докторов и иду на поправку. Пока еще болит голова и держится температура, но становится с каждым днем легче”, — рассказала певица.
Певица поблагодарила поклонников за поддержку.
Напомним, певица Марина Абросимова, более известная под сценическим именем МакSим, попала в ДТП.