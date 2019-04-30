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У ДТП з автобусом під російським Орлом госпіталізовані 5 українців

У ДТП з автобусом під російським Орлом госпіталізовані 5 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. За уточненою інформацією, в результаті ДТП під російським містом Орел, де зіткнулися вантажівка "КамАЗ" і автобус Yutong, який перевозив громадян України, до обласної лікарні були доставлені п'ятеро осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили в МНС Росії в Орловській області.

“Під час приватного перевезення автобусом з Києва в Москву сталося ДТП. У автобусі знаходились 52 громадянини України П’ятеро з них доставлені в Кромську центральну районну лікарню”, — повідомили у МНС Росії Орловської області.

Зокрема, черговий у Консульському відділі Посольства України в РФ додав, що ДТП сталося приблизно о 1 годині ночі. Зокрема він повідомив, що консул України в РФ наразі займається з’ясуванням обставин ДТП та станом громадян України на місці.

У Кромській Центральній районній лікарні, УНН повідомили, що у лікарню звернулось 26 осіб, з них п’ятьом надали допомогу. Одна особа, водій, знаходиться у тяжкому стані. “Решта звернувшихся має дрібні подряпини, забиття, переломи”, — повідомив черговий у лікарні, додавши, що всі живі.

За інформацією російського видання ТАСС “чоловік у важкому стані (водій — ред УНН) зараз перебуває на операції, його і ще двох жінок можуть направити на подальше лікування в Орловську обласну клінічну лікарню” — йдеться у виданні, — “Осіб, які отримали незначні травми розмістили в готелі в Орлі”.

Нагадаємо, ДТП сталося на трасі М-2 “Крим” в Кромському районі Орловської області. Раніше російськими ЗМІ повідомлялось, що з 52 осіб, які перебували в автобусі, постраждала 21 людина і всі вони є громадянами України. У регіональному УМВС уточнили, що транспортні засоби рухалися в попутному напрямку. Після зіткнення автобус перекинувся в кювет.

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