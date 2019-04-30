У ДТП з автобусом під російським Орлом госпіталізовані 5 українців

КИЇВ. 30 квітня. УНН. За уточненою інформацією, в результаті ДТП під російським містом Орел, де зіткнулися вантажівка "КамАЗ" і автобус Yutong, який перевозив громадян України, до обласної лікарні були доставлені п'ятеро осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили в МНС Росії в Орловській області.