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Російську співачку, яка потрапила в ДТП, перевезуть до Москви до кінця тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Співачку Марину Абросимову, більш відому під сценічним ім'ям МакSим, яка 23 квітня потрапила в ДТП, до кінця тижня перевезуть до Москви. Про це повідомила продюсер співачки МакSим Маргарита Соколова на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

"МакSим передає всім аудіо-привіт! Поки що боляче говорити, але відчуває себе краще. До кінця тижня, бог дасть, перевеземо її в Москву", - написала Соколова.

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Соколова також розмістила аудіоповідомлення від МакSим: "Я сподіваюся, що скоро мені дозволять повернутися додому. Я виконую всі приписи лікарів і йду на поправку. Поки що болить голова і тримається температура, але стає з кожним днем легше", - розповіла співачка.

Співачка подякувала шанувальникам за підтримку.

Нагадаємо, співачка Марина Абросимова, більш відома під сценічним ім'ям МакSим, потрапила в ДТП.

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