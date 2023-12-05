Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился - Politico
Киев • УНН
По данным Politico, западное ограничение цены на российскую нефть в значительной степени провалилось
Попытка Запада ограничить нефтяные доходы рф потолком цен после того, как москва начала войну с Украиной, по сути провалилась через год с момента ее согласования, со ссылкой на новый отчет сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
В декабре прошлого года страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель в попытке сохранить стабильность поставок нефти во всем мире, одновременно истощая военный бюджет кремля.
"Но широко распространенные обходные пути, зияющие лазейки и продолжающийся топливный бизнес означают, что москва по-прежнему зарабатывает миллиарды от своего основного экспорта, которые она может использовать для продолжения войны", - пишет издание.
Дело не в том, что потолки цен не имели влияния, пишет издание. Согласно новому анализу аналитического центра Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), как указано, за последний год эта схема стоила кремлю 34 миллиарда евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам этого года.
"Но это гораздо меньше, чем надеялись те, кто разработал правила; более того, наиболее интенсивно это влияние ощущалось в первой половине 2023 года, а затем начало угасать. Российская нефть теперь стабильно продается по цене, превышающей потолок в 60 долларов", - указывает издание.
Как сообщается, страны ЕС сейчас обсуждают новые способы усиления потолка цен в рамках 12-го раунда санкций против РФ согласно проекту, с которым ознакомилось издание, включая новые обязательства для трейдеров и фрахтователей судов по предоставлению данных о поставках.
Новость дополняется...
Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился - Politico
По данным Politico, западное ограничение цены на российскую нефть в значительной степени провалилось.
В этом году Украина получила от Всемирного банка более 14 миллиардов долларов
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил реформы и потребности в финансировании до 2024 года со Всемирным банком, который уже мобилизовал для Украины более 14 миллиардов долларов. Всемирный банк продолжает поддерживать Украину, включая новый проект INSPIRE на сумму 1,2 миллиарда долларов на социальные выплаты.
ПАСЕ проголосует за резолюцию о противодействии уничтожению культурной идентичности Украины - нардеп
ПАСЕ планирует проголосовать за резолюцию о борьбе с уничтожением культурной идентичности Украины во время войны, сообщила украинский делегат Евгения Кравчук. Резолюция будет проголосована на летней сессии после утверждения проекта доклада в марте 2024 года.
В США планируют, что обновленная администрация Палестинской автономии получит контроль над послевоенной Газой
США разработали план для Палестинской автономии по постконфликтному управлению Газой, который потенциально не совпадает с интересами Израиля. Но американские чиновники считают, что это лучший вариант для региона, находящегося в состоянии войны.
Вражеский обстрел медцентра в Херсоне: количество пострадавших увеличилось до четырех
Российские войска обстреляли медицинский центр в Херсоне, ранив четырех человек, в том числе двух врачей и акушерку.
За сутки россияне 66 раз ударили по Сумской области: один человек ранен
За сутки российские войска 66 раз обстреляли Сумскую область, ранив одного мирного жителя. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец
Украина борется за репатриацию около 20 000 детей, похищенных pоссией. И только около 500 из них были успешно возвращены из-за нежелания россии, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Politico: Мишель сократит визит в Китай на фоне требований Орбана по Украине перед саммитом ЕС
Шарль Мишель досрочно вернется из Китая на фоне угроз Виктора Орбана сорвать саммит ЕС, где должны быть посвящены Украине вопросы; Орбан выступает против консенсуса в ЕС относительно переговоров о вступлении Украины.
Пакет гарантий безопасности ЕС для Украины включает девять приоритетов: чего они касаются
Пакет безопасности ЕС для Украины включает девять ключевых направлений, таких как помощь военной техникой, подготовка солдат, сотрудничество с оборонной промышленностью, противодействие киберугрозам и обмен разведданными. Консультации по этим обязательствам начались между официальными лицами ЕС и Украины.
Под Ровно легковушка врезалась в маршрутку на встречной, есть пострадавший
В Ровенской области автомобиль Skoda Octavia, выехав на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом, в результате чего водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Оба водителя были трезвы во время инцидента.