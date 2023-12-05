Потолок цен на российскую нефть в значительной степени провалился - Politico

Попытка Запада ограничить нефтяные доходы рф потолком цен после того, как москва начала войну с Украиной, по сути провалилась через год с момента ее согласования, со ссылкой на новый отчет сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В декабре прошлого года страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель в попытке сохранить стабильность поставок нефти во всем мире, одновременно истощая военный бюджет кремля.

"Но широко распространенные обходные пути, зияющие лазейки и продолжающийся топливный бизнес означают, что москва по-прежнему зарабатывает миллиарды от своего основного экспорта, которые она может использовать для продолжения войны", - пишет издание.

Дело не в том, что потолки цен не имели влияния, пишет издание. Согласно новому анализу аналитического центра Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), как указано, за последний год эта схема стоила кремлю 34 миллиарда евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам этого года.

"Но это гораздо меньше, чем надеялись те, кто разработал правила; более того, наиболее интенсивно это влияние ощущалось в первой половине 2023 года, а затем начало угасать. Российская нефть теперь стабильно продается по цене, превышающей потолок в 60 долларов", - указывает издание.

Как сообщается, страны ЕС сейчас обсуждают новые способы усиления потолка цен в рамках 12-го раунда санкций против РФ согласно проекту, с которым ознакомилось издание, включая новые обязательства для трейдеров и фрахтователей судов по предоставлению данных о поставках.

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